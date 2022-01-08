محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 09 يناير 2022

8 يناير، 2022
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1 دقائق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
09 يناير 2022

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .

ليلاً:
بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 20°
الحرارة الصغرى: 08&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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