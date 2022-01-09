محليات

“الطيران المدني»” الاشتباه بوقوع حريق في غرفة بمبنى الركاب T4.. تبين أنه دخان من أحد أجهزة الشفاط

9 يناير، 2022
أضف تعليق
1 دقائق

أفادت الإدارة العامة للطيران المدني أن «غرفة التحكم المركزية بمطار الكويت تلقت إشارة من نظام الإبلاغ عن الحريق باشتباه في وقوع حريق بإحدى الغرف في مبنى الركاب T4 حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ قوه إطفاء المطار، وتم التعامل مع البلاغ الذي كان عبارة عن دخان فقط يخرج من أحد أجهزة الشفاط دون وجود أي أضرار تذكر».

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap