حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 11 يناير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 38 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

بارد و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 21°

الحرارة الصغرى: 11°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.