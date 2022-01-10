حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 11 يناير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الثلاثاء
11 يناير 2022
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 38 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
ليلاً:
بارد و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 11°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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