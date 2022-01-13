“القوى العاملة” تبحث استقطاب عمالة من أوزبكستان

بحثت الهيئة العامة للقوى العاملة مع ممثلي حكومة جمهورية أوزباكستان الصديقة في اجتماع عقد عبر الاتصال المرئي استقطاب العمالة الأوزبكية إلى القطاع الأهلي الكويتي من خلال مذكرة تفاهم بهذا الشأن.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، اليوم الخميس، إن هذه المباحثات تندرج ضمن سعيها إلى تعزيز التعاون الفني وفتح مجالات مع عدد من الدول لتوفير العمالة الماهرة وسد احتياج سوق العمل المحلي.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم بهذا الشأن تعد الأولى من نوعها بين البلدين الصديقين على أن يتم التوصل لاحقا إلى تحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل عقب التوقيع رسميا وفق ما تراه الفرق الفنية المكلفة.

وذكرت أن الجانب الكويتي في الاجتماع المرئي ترأسه من (القوى العاملة) مدير إدارة العلاقات الدولية جابر العلي والباحث القانوني بالإدارة أحمد الزيد وممثل الإدارة القانونية بوزارة الخارجية مرحب الظفيري.

وأشارت إلى أن الاجتماع حضره من جانب حكومة أوزبكستان ممثلو وزارة العمل وإدارة هجرة العمالة الخارجية وإدارة التعاون الدولي والتفاعل مع المنظمة الدولية للهجرة وعدد من المتخصصين.