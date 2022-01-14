قوة أمنية كويتية تصل إلى السعودية للمشاركة في تمرين “أمن الخليج العربي 3”

وصلت قوة أمنية مشكلة من عدة قطاعات بوزارة الداخلية الكويتية إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في فعاليات التمرين التعبوي الخليجي المشترك (أمن الخليج العربي 3).

ويهدف التمرين إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني المشترك بين الدول الشقيقة المشاركة وتعزيز العمل المستمر من أجل تطوير العمل الشرطي وقدرات العناصر الأمنية في التعامل مع الأزمات والطوارئ بروح الفريق الواحد.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية اليوم إلى اكتمال وصول القوات الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 3) بالمنطقة الشرقية بكامل عناصرها البشرية ومعداتها الأمنية التخصصية استعدادا لانطلاق التمرين.