وزير النفط يزور مصابي حريق وحدة إسالة الغاز بمصفاة الأحمدي

قام وزير النفط وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس اليوم الجمعة بزيارة مستشفى البابطين للحروق يرافقة السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج للوقوف على حالة مصابي حريق وحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة الأحمدي.

وقالت مؤسسة البترول الكويتية في بيان صحفي ان الوزير اطمأن على وضع المصابين الصحي جراء الحادث الذي وقع صباح اليوم أثناء عمليات الصيانة في وحدة الغاز المسال بمصفاة الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية.

وكانت فرق الإطفاء في شركة البترول الوطنية تمكنت من السيطرة الكاملة وبوقت قياسي على الحريق الذي أسفر عن حالتي وفاة و10 مصابين تم علاج 3 منهم فيما يستكمل بقية المصابين علاجهم في المستشفى.