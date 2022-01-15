حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 16 يناير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للبروده والرياح شمالية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 19°

الحرارة الصغرى: 10°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.