“اتحاد القدم” يُلزم “الكويت” و “العربي” بتقديم مسحة “سلبية”

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن عدم السماح لأي شخص مسجل بقائمة فريقي الكويت والعربي في مباراة كأس السوبر المقررة، الإثنين، بالدخول إلى استاد جابر الأحمد الدولي إلا بعد تسليم مسحة حديثة تفيد بخلوه من فيروس كورونا المستجد ولم يمض عليها 48 ساعة.

وذكر الاتحاد، في بيان، بأنه قام بالتعاون مع وزارة الصحة بتوفير مسجات طبية للأجهزة الإدارية والفنية والطبية والإعلامية واللاعبين للفريقين غدا الأحد في الفترة من الساعة 9:00 صباحأ حتى 1:00 ظهراً بمركز مكافحة الدرن التابع لوزارة الصحة في منطقة الصباح الصحية.

وأضاف الاتحاد أنه من خلال هذا القرار يؤكد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المسابقات.