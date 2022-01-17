الكويت تدين استهداف المناطق المدنية في الإمارات بطائرات مسيرة حوثية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للعدوان الإرهابي الجبان الذي استهداف المناطق المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من الأبرياء.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاثنين أن استمرار استهداف مليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها، يؤكد خطورة سلوك هذه الميلشيات وضرورة تحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني وصيانة الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت على وقوف دولة الكويت إلى جانب شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها.