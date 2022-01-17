حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 18 يناير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الثلاثاء
18 يناير 2022
حالة الطقس
نهارًا:
إنخفاض ملحوظ في درجة الحرارة و مائل للبروده إلى بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار .
ليلاً:
بارد جدا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية .
الحرارة العظمى: 14°
الحرارة الصغرى: 05°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5   قدم.
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