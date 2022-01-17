حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 18 يناير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

إنخفاض ملحوظ في درجة الحرارة و مائل للبروده إلى بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار .



ليلاً:

بارد جدا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية .

الحرارة العظمى: 14°

الحرارة الصغرى: 05°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.