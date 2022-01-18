“البلدية”: تحرير 4 مخالفات وتوجيه 26 تنبيهاً بحولي لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية

أعلنت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء عن تحرير 4 مخالفات وتوجيه 26 تنبيها بمحافظة حولي وذلك لعدم الالتزام بالإشتراطات الصحية ولوائح البلدية.

وأكد رئيس فريق الطوارئ بفرع البلدية بمحافظة حولي إبراهيم السبعان في بيان صحفي حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات بشروط وضوابط البلدية بلائحة المحلات العامة إلى جانب التأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاشتراطات الصحية.

ودعا السبعان أصحاب المحلات إلى الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع وتجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق الإداري.

وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للاشتراطات الصحية وأنظمة ولوائح البلدية من قبل مفتشي الفريق الرقابي.