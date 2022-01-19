حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 20 يناير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

بارد جدا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية .

الحرارة العظمى: 16°

الحرارة الصغرى: 04°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو تدريجيا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.