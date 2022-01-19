حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 20 يناير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الخميس
20 يناير 2022
حالة الطقس
نهارًا:
بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
بارد جدا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية .
الحرارة العظمى: 16°
الحرارة الصغرى: 04°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو تدريجيا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7   قدم.
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