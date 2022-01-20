“البلدية” تدشن 4 خدمات في “سهل”

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم عن دخول بلدية الكويت لقائمة الجهات المشاركة في تطبيق الخدمات الإلكترونية الحكومية من خلال تدشين 4 خدمات يمكن للمستخدمين طلبها مباشرة عبر قائمة (الخدمات) في تطبيق (سهل) للهواتف الذكية.

و بين كاظم أن خدمات بلدية الكويت الجديدة في التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) هي 4 خدمات تتمثل في الاستعلام عن حالة طلب شهادة ايصال التيار الكهربائي، و الاستعلام عن حالة طلب رخصة بناء، و الاستعلام عن حالة طلب شهادة أوصاف، وتجديد ترخيص الاعلان.

وأشار كاظم أن انضمام بلدية الكويت للجهات المشاركة بخدماتها الإلكترونية عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل) يمثل اضافة مهمة تتيح للمستخدمين سهولة الوصول للخدمات الحالية علاوة على ترقب المزيد من الخدمات التي ستدرجها بلدية الكويت لاحقاً.