حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 21 يناير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية ليلا .



ليلاً:

شديد البرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية .

الحرارة العظمى: 12°

الحرارة الصغرى: 03°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.