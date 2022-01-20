حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 21 يناير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية ليلا .
ليلاً:
شديد البرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية .
الحرارة العظمى: 12°
الحرارة الصغرى: 03°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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