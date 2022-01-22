ساوثهامبتون يعطل انتصارات السيتي بتعادل مثير

أوقف ساوثهامبتون مسلسل انتصارات ضيفه مانشستر سيتي، بتعادلهما (1-1) مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل كايل ووكر-بيترز هدف ساوثهامبتون في الدقيقة السابعة، ثم عادل إيميريك لابورت الكفة لمانشستر سيتي (65).



وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 57 نقطة في الصدارة، بفارق 12 نقطة أمام ليفربول الذي قد يقلص الفارق إلى 9 نقاط، عندما يواجه كريستال بالاس مساء الأحد، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ12.



هدف مُبكر





افتتح ساوثهامبتون التسجيل في الدقيقة السابعة، عندما حصل ناثان ريدموند على الكرة في الناحية اليمنى، قبل أن يمرر إلى ووكر-بيترز، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، بعيدا عن متناول الحارس البرازيلي إيدرسون.



ووجد مانشستر سيتي صعوبة في تهديد مرمى الحارس العملاق فرايزر فورستر، مع عدم دقة اللمسة قبل الأخيرة، رغم أن نسبة السيطرة على الكرة وصلت لمصلحته في ربع الساعة الأول من اللقاء إلى 90%.

وعلى عكس المجريات، سجل ساوثهامبتون هدفا ثانيا في الدقيقة 23، بيد أن راية الحكم ألغته بداعي تسلل المهاجم الشاب أرماندو بروخا.



وحصل دي بروين على الكرة، ليمررها إلى الظهير الأيسر البرتغالي جواو كانسيلو، لكن محاولة الأخير ارتفعت كثيرا عن المرمى في الدقيقة 27.



محاولات السيتي

شق سترلينج طريقه في الناحية اليمنى، قبل أن يهيئ الكرة بيمينه ليسددها بجانب الزاوية العليا لمرمى ساوثهامبتون في الدقيقة 35.





أهدر سترلينج فرصة لا تعوض في الدقيقة 39، عندما أرسل فودين تمريرة عرضية نموذجية إلى نجم المنتخب الإنجليزي، الذي سدد كرة من مسافة قريبة ودون رقابة، أنقذها الحارس فورستر بأعجوبة.



وكاد ساوثهامبتون يبدأ الشوط الثاني كما بدأ الأول، عندما نفذ القائد جيمس وارد بروس، ركلة ركنية على رأس المدافع البولندي يان بيدناريك، لكن إيدرسون تصدى لمحاولة الأخير بمهارة في الدقيقة 47.

وانطلق أصحاب الأرض بهجمة مرتدة، ومرر ستيوارت أرمسترونج في الدقيقة 53، كرة بينية، وصلت إلى بروخا الذي انفرد بالحارس، قبل أن يلحق به المدافع إيميريك لابورت ويضيق الزاوية عليه، لتخرج الكرة إلى ركنية.



وأوشك السيتي على إحراز التعادل في الدقيقة 59، عندما أطلق لاعب الوسط الإسباني رودري، تسديدة قوية، ارتدت من العارضة إلى خارج الملعب.



هدف التعادل

دخل جابرييل جيسوس إلى تشكيلة سيتي مكان سترلينج، وتمكن الفريق الضيف من إحراز التعادل في الدقيقة 65، عندما نفذ دي بروين ركلة حرة، وصلت إلى رأس لابورت الذي تابعها في الشباك.



وظن السيتي أنه تمكن من التقدم بالنتيجة في الدقيقة 70، لكن تسديدة دي بروين المتقنة، ارتدت من قائم المرمى، ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء للسيتي في الدقيقة 79، بعد سقوط دي بروين داخل المنطقة.



وسدد البديل ديالو كرة ضعيفة التقطها إيدرسون بسهولة في الدقيقة 86، ورد السيتي بعد دقيقة واحدة، عن طريق تسديدة لدي بروين استقرت بجانب المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع، تدارك فرايزر الموقف، لينقذ فرصة لدي بروين الذي أراد تسديدة الكرة بين قدمي الحارس.



