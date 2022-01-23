الناصر من قصر بعبدا: أحمل رسالة كويتية خليجية دولية لإعادة بناء الثقة مع لبنان

قال وزير الخارجية الكويتي في مؤتمر صحافي عقده في قصر بعبدا عقب لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون «أحمل رسالة كويتية خليجية دولية لإعادة بناء الثقة مع لبنان».

وأضاف: لا يوجد أي توجه للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، ولبنان ساحة أمل للجميع وليس منصة عدوان.

وأوضح أن العلاقات الديبلوماسية بين لبنان والكويت لم تنقطع، مبينا أنه تم استدعاء السفير الكويتي للتشاور.

وأشار إلى أن دعوة وزير الخارجية اللبناني للكويت تأتي في إطار اجتماع تشاوي عربي يعقد آخر الشهر الجاري.

ولفت الناصر إلى اننا «نستضيف ما يقرب من 50000 لبناني في الكويت، وسعداء بدورهم التنموي في البلاد».