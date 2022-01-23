حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 24 يناير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 18°

الحرارة الصغرى: 07°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.