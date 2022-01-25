محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 26 يناير 2022

25 يناير، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
26 يناير 2022

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .

ليلاً:
بارد و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 11&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 &#160 قدم.

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