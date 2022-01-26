محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 27 يناير 2022

26 يناير، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
27 يناير 2022

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلاً:
بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية .

الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 12&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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