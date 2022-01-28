حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 29 يناير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
السبت
29 يناير 2022
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .
ليلاً:
بارد إلى شديد البرودة و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية .
الحرارة العظمى: 18°
الحرارة الصغرى: 04°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
أضف تعليق