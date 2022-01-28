محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 29 يناير 2022

28 يناير، 2022
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1 دقائق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
29 يناير 2022

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .

ليلاً:
بارد إلى شديد البرودة و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية و الصحراوية .

الحرارة العظمى: 18°
الحرارة الصغرى: 04&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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