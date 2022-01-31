مصر والكاميرون.. ماذا يخبرنا التاريخ عن “الموقعة المنتظرة”؟

ضرب المنتخب المصري موعدًا مع نظيره الكاميروني في نصف نهائي أمم إفريقيا، بعد فوز الفراعنة على المغرب بهدفين لهدف، وإيقاف الكاميرون لمغامرة غامبيا، والانتصار عليها بثنائية نظيفة.

ضرب المنتخب المصري موعدًا مع نظيره الكاميروني في نصف نهائي أمم إفريقيا، بعد فوز الفراعنة على المغرب بهدفين لهدف، وإيقاف الكاميرون لمغامرة غامبيا، والانتصار عليها بثنائية نظيفة.

لقاءات الفريقين تحمل عديد من الذكريات التي لا تُنسى للجمهور الإفريقي، فماذا يخبرنا التاريخ عن الموقعة المرتقبة بين مصر والكاميرون؟

هذا ما يستعرضه موقع “سكاي نيوز عربية”، خلال السطور التالية.

واجه المنتخب المصري “الأسود غير المروضة” خلال 27 لقاء، وحقق الفراعنة الفوز في 15 مباراة، بينما حسم التعادل 6 لقاءات، وكان الانتصار من نصيب الكاميرون في 6 مواجهات.

تاريخ المواجهات بالكان

في بطولة كأس الأمم الإفريقية، تواجه المنتخبان في 10 مباريات من قبل، حقق المنتخب المصري الانتصار في 4 مواجهات، وخسر في 4 مباريات، بينما جاء التعادل في مباراتين، أحدهما أسفر عن انتصار الفراعنة بركلات الترجيح، سجل الفراعنة خلال هذه المباريات 11 هدفًا وتلقت شباكه 9 أهداف.

تعد هذه المرة الأولى التي يصطدم خلالها الفريقان بالدور نصف النهائي، إذ تقابلا خلال دور المجموعات في خمس مناسبات، وبالدور ربع النهائي مرتين، وفي 3 نهائيات.

أولى المواجهات بين الفريقين بـ”الكان” كانت في نسخة 1984 بكوت ديفوار، وانتهت بفوز مصر بهدف نظيف بدور المجموعات.

في العام 1986، تقابل الفريقان بنهائي أمم إفريقيا، وحقق خلالها صاحب الأرض والجمهور المنتخب المصري اللقب بعدما ابتسمت له ركلات الحظ، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

تحقق الفوز الكاميروني الأول على المصريين بـ”أمم إفريقيا” في 1988، بهدف نظيف أحرزه الأسطورة روجيه ميلا، في دور المجموعات.

واستمرت انتصارات الكاميرون في 1996 بالمغرب، خلال دور المجموعات أيضًا بهدفين مقابل هدف.

النصر الثالث على التوالي كان من نصيب الكاميرون أيضًا في دور الثمانية لنسخة 2002 في مالي، حيث فازت الكاميرون بهدف نظيف.

وفي تونس بنسخة 2004، فشل الفريقان في التسجيل باللقاء الذي جمعهما في دور المجموعات، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

نسخة 2008 كانت شاهدة على مواجهتين بين الفريقين، الأولى بدور المجموعات وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 4 – 2، والثانية كانت بالمباراة النهائية، وحصد خلالها المصريون اللقب السادس في تاريخهم، بهدف أبو تريكة الشهير، بعد تمريرة رائعة من محمد زيدان في نهاية الشوط الثاني من المباراة.

وفي أنغولا بـ 2010، عزز منتخب مصر تفوقه بالفوز على الكاميرون 3-1 في ربع النهائي، ليحصد بعد ذلك “الفراعنة” اللقب.

المواجهة الأخيرة بين المنتخبين كانت بالغابون بـ 2017، في المباراة النهائية التي انتهت بفوز الأسود بهدفين مقابل هدف، حيث سجل لمصر محمد النني بينما سجل نيكولاس نكولو وفينسنت أبو بكر (هداف البطولة الحالية) للكاميرون.

جدير بالذكر، أن المواجهة الأولى تاريخيًا بين المنتخبين كانت ودية، وانتهت بفوز الكاميرون بهدف نظيف، وأقيمت في الرابع من مارس 1984.

لقاءات الفريقين تحمل عديد من الذكريات التي لا تُنسى للجمهور الإفريقي، فماذا يخبرنا التاريخ عن الموقعة المرتقبة بين مصر والكاميرون؟

هذا ما يستعرضه موقع “سكاي نيوز عربية”، خلال السطور التالية.

واجه المنتخب المصري “الأسود غير المروضة” خلال 27 لقاء، وحقق الفراعنة الفوز في 15 مباراة، بينما حسم التعادل 6 لقاءات، وكان الانتصار من نصيب الكاميرون في 6 مواجهات.

تاريخ المواجهات بالكان

في بطولة كأس الأمم الإفريقية، تواجه المنتخبان في 10 مباريات من قبل، حقق المنتخب المصري الانتصار في 4 مواجهات، وخسر في 4 مباريات، بينما جاء التعادل في مباراتين، أحدهما أسفر عن انتصار الفراعنة بركلات الترجيح، سجل الفراعنة خلال هذه المباريات 11 هدفًا وتلقت شباكه 9 أهداف.

تعد هذه المرة الأولى التي يصطدم خلالها الفريقان بالدور نصف النهائي، إذ تقابلا خلال دور المجموعات في خمس مناسبات، وبالدور ربع النهائي مرتين، وفي 3 نهائيات.

أولى المواجهات بين الفريقين بـ”الكان” كانت في نسخة 1984 بكوت ديفوار، وانتهت بفوز مصر بهدف نظيف بدور المجموعات.

في العام 1986، تقابل الفريقان بنهائي أمم إفريقيا، وحقق خلالها صاحب الأرض والجمهور المنتخب المصري اللقب بعدما ابتسمت له ركلات الحظ، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

تحقق الفوز الكاميروني الأول على المصريين بـ”أمم إفريقيا” في 1988، بهدف نظيف أحرزه الأسطورة روجيه ميلا، في دور المجموعات.

واستمرت انتصارات الكاميرون في 1996 بالمغرب، خلال دور المجموعات أيضًا بهدفين مقابل هدف.

النصر الثالث على التوالي كان من نصيب الكاميرون أيضًا في دور الثمانية لنسخة 2002 في مالي، حيث فازت الكاميرون بهدف نظيف.

وفي تونس بنسخة 2004، فشل الفريقان في التسجيل باللقاء الذي جمعهما في دور المجموعات، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

نسخة 2008 كانت شاهدة على مواجهتين بين الفريقين، الأولى بدور المجموعات وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 4 – 2، والثانية كانت بالمباراة النهائية، وحصد خلالها المصريون اللقب السادس في تاريخهم، بهدف أبو تريكة الشهير، بعد تمريرة رائعة من محمد زيدان في نهاية الشوط الثاني من المباراة.

وفي أنغولا بـ 2010، عزز منتخب مصر تفوقه بالفوز على الكاميرون 3-1 في ربع النهائي، ليحصد بعد ذلك “الفراعنة” اللقب.

المواجهة الأخيرة بين المنتخبين كانت بالغابون بـ 2017، في المباراة النهائية التي انتهت بفوز الأسود بهدفين مقابل هدف، حيث سجل لمصر محمد النني بينما سجل نيكولاس نكولو وفينسنت أبو بكر (هداف البطولة الحالية) للكاميرون.

جدير بالذكر، أن المواجهة الأولى تاريخيًا بين المنتخبين كانت ودية، وانتهت بفوز الكاميرون بهدف نظيف، وأقيمت في الرابع من مارس 1984.