الاتحاد الكويتي يوافق على رحيل مدرب الأزرق

وافقت اللجنة الفنية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم على رحيل المدير الفني للمنتخب الأول، الإسباني كارلوس جونزاليس.

وجاء هذا القرار بعدما فضل المدرب الإسباني الرحيل، إذ حصل أخيرا على عرض خارجي (لم يكشف عنه).

وطالت جونزاليس انتقادات لاذعة منذ إشرافه على الأزرق، في ظل عدم الارتقاء بالمستوى الفني.

وبدأ جونزاليس تعاونه مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتولي منصب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قبل الاستعانة به لتدريب المنتخب الأول خلفا لمواطنه أندريس كاراسكو.

وكانت آخر مباريات جونزاليس مع منتخب الكويت، وديتي ليبيا، حيث فاز في الأولى 2-0 السبت الماضي، قبل أن يخسر من فرسان المتوسط بالنتيجة نفسها أمس على ستاد جابر الدولي.

ولا يوجد أي استحقاقات حالية للمنتخب الكويتي، مما يعطي الفرصة للجنة الفنية لاختيار مدرب جديد.

يذكر أن الاتحاد الكويتي قد أعلن مقاضاته المدرب السابق كاراسكو، بعد تعاقده مع أحد أندية جورجيا، على الرغم من استمرار عقده مع الكويت حتى سبتمبر/ أيلول المقبل.