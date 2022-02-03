حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 04 فبراير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

إرتفاع ملحوظ في درجة الحرارة و دافئ و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط لاحقا 10 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 27°

الحرارة الصغرى: 10°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو لاحقا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.