محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 04 فبراير 2022

3 فبراير، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
04 فبراير 2022

حالة الطقس
نهارًا:
إرتفاع ملحوظ في درجة الحرارة و دافئ و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط لاحقا 10 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 27°
الحرارة الصغرى: 10&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو لاحقا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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