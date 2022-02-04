بيلباو يطيح بريال مدريد خارج كأس الملك

حقق أتلتيك بيلباو انتصارا قاتلا على ريال مدريد بنتيجة (1-0)، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجل أليكس برينجير هدف المباراة الوحيد لأتلتيك بيلباو في الدقيقة 89.

وبهذا الانتصار ينضم أتلتيك بيلباو لركب المتأهلين لنصف النهائي بجانب ريال بيتيس ورايو فاليكانو وفالنسيا.

بدأت المباراة بضغط من أتلتيك بيلباو، حيث أرسل إيناكي ويليامز تسديدة داخل منطقة الجزاء مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 6.

وسدد مونيايين لاعب أتلتيك بيلباو كرة ارتطمت بدفاع ريال مدريد وتحولت إلى ركنية في الدقيقة 8.

وبعد دقيقة واحدة، أرسل راؤول جارسيا تصويبة قوية تصدى لها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، وحولها إلى الركنية.

واستمرت محاولات أتلتيك بيلباو للتسجيل، حيث راوغ نيكو ويليامز إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، وسدد كرة على المرمى لولا ناتشو الذي شتت الكرة نحو الركنية في الدقيقة 13.

وظهر أول تهديد لريال مدريد في الدقيقة 17، حيث سدد لوكاس فاسكيز كرة قوية تصدى لها حارس مرمى أتلتيك بيلباو وحولها إلى ركنية.

وكاد مونيايين لاعب أتلتيك بيلباو أن يفتتح التسجيل للفريق الباسكي في الدقيقة 22، بتسديدة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

وسدد رودريجو جويس لاعب ريال مدريد كرة تصدى لها جولين أريجازابالا حارس مرمى أتلتيك بيلباو في الدقيقة 27.

وتلقى مونيايين لاعب أتلتيك بيلباو تمريرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد كرة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في الدقيقة 36.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة حرة لأتلتيك بيلباو إثر خطأ من ميليتاو مدافع ريال مدريد، ونفذها مونيايين الذي سدد على حدود منطقة الجزاء ولكن كورتوا تصدى لها ببراعة في الدقيقة 46.

ومن ركلة ركنية نفذها برينجير لاعب أتلتيك بيلباو، وصلت إلى راؤول جارسيا الذي سدد كرة بالرأس، وطالب لاعبو بيلباو باحتساب ركلة جزاء لوجود لمسة يد على ناتشو لكن الحكم لم يحتسب أي شيء في الدقيقة 49.

ومرر لوكاس فاسكيز كرة داخل منطقة الجزاء لزميله كاسيميرو الذي أرسل تصويبة أرضية قوية تصدى لها جولين أريجازابالا حارس مرمى أتلتيك بيلباو في الدقيقة 80.

ونجح أليكس برينجير لاعب أتلتيك بيلباو في تسجيل الهدف القاتل في الدقيقة 89، إذ تلقى كرة في العمق من زميله فيسجا وراوغ دفاع ريال مدريد قبل أن يسدد أسفل يمين كورتوا حارس ريال مدريد.

واستمرت محاولات ريال مدريد في الدقائق الأخيرة للعودة في النتيجة، لكن دون أي جدوى ليودع الميرنجي المسابقة.







