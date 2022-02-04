حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 05 فبراير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
السبت
05 فبراير 2022
حالة الطقس
نهارًا:
إنخفاض ملحوظ في درجة الحرارة و معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 20°
الحرارة الصغرى: 10°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5   قدم.
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