محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 05 فبراير 2022

4 فبراير، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
05 فبراير 2022

حالة الطقس
نهارًا:
إنخفاض ملحوظ في درجة الحرارة و معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 20°
الحرارة الصغرى: 10&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 &#160 قدم.

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