حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 05 فبراير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

إنخفاض ملحوظ في درجة الحرارة و معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 20°

الحرارة الصغرى: 10°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.