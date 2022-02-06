برشلونة يقسو على أتلتيكو مدريد برباعية

حقق برشلونة انتصارًا عريضًا بنتيجة (4-2) خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 23 من الليجا، في معقل البلوجرانا "كامب نو".

وسجل لبرشلونة ألبا وجافي وأراوخو وألفيس في الدقائق (10، 21، 43، 49)، بينما سجل لأتلتيكو مدريد كاراسكو وسواريز في الدقيقتين 8 و58.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 36 نقطة في المركز الخامس.

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، وأرسل فيران توريس تصويبة أرضية قوية مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد في الدقيقة 5.

ونجح يانيك كاراسكو في تسجيل الهدف الأول لأتلتيكو مدريد من أول فرصة للضيوف في المباراة، في الدقيقة 8، حيث مرر لويس سواريز كرة عرضية من الطرف الأيمن لكاراسكو داخل المنطقة الذي أسكن الكرة أسفل يمين تير شتيجن حارس برشلونة.

وجاء الرد سريعًا من برشلونة، بهدف التعادل بعد دقيقتين فقط، بكرة عرضية داخل المنطقة من داني ألفيس وصلت لجوردي ألبا الذي سدد على الطائر أقصى يسار أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد.

وانطلق جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد على الطرف الأيسر، وسدد كرة قوية مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى تير شتجين حارس برشلونة في الدقيقة 19.

وأضاف جافي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 21، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر الوافد الجديد أداما تراوري، وسدد بالرأس كرة اصطدمت بمدافع أتلتيكو مدريد قبل أن تسكن مرمى أوبلاك حارس مرمى الروخيبلانكوس.

وكاد جواو فيليكس أن يضيف هدف التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 23، إذ تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن، لكنه سدد برعونة بين يدي تير شتيجن.

وفشل أداما تراوري مهاجم برشلونة في استغلال خطأ كارثي من أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد في التمرير في الدقيقة 29، وأهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث للبلوجرانا.

وكان سافيتش لاعب أتلتيكو مدريد، قريبًا من تسجيل هدف التعادل للروخيبلانكوس في الدقيقة 36، بكرة رأسية قوية لكنها مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى برشلونة.

وأضاف أراوخو مدافع برشلونة الهدف الثالث في الدقيقة 43، حيث بدأت الهجمة بتسديدة بالرأس من جيرارد بيكيه ارتطمت بالعارضة الأفقية، وارتدت أمام فيران توريس الذي فشل في التسديد ليأتي أراوخو ويضع الكرة في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح داني ألفيس في تسجيل الهدف الرابع لبرشلونة، في الدقيقة 49، حيث تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله جافي وسدد بيمينه أسفل يمين يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.

واحتسب حكم المباراة، ركلة حرة مباشرة لأتلتيكو مدريد نفذها كاراسكو مباشرة على مرمى برشلونة، وتألق الحارس تير شتيجن في التصدي لها وحولها إلى ركنية في الدقيقة 57.

ونجح لويس سواريز في تسجيل الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد، في الدقيقة 58، من كرة رأسية حيث تلقى الكرة من خيمينيز وسدد مباشرة بالرأس في شباك تير شتيجن، ورفض الاحتفال.

وتدخل ألفيس بعنف على قدم يانيك كاراسكو نجم أتلتيكو مدريد، وقرر حكم المباراة اللجوء لتقنية الفيديو، التي أثبتت الخطأ على النجم البرازيلي، وأشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه ألفيس في الدقيقة 69، ليضع برشلونة في ورطة حتى نهاية اللقاء.

واستمرت المحاولات من برشلونة لتوسيع الفارق وأخرى من أتلتيكو لتقليص النتيجة، لكن دون أي جديد، ليحصد البلوجرانا النقاط الثلاث ويقفز الفريق للمربع الذهبي.









