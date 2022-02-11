حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 12 فبراير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
السبت
12 فبراير 2022
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة وفرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 20°
الحرارة الصغرى: 12°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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