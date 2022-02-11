حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 12 فبراير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة وفرصة للغبار على المناطق المكشوفة .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 42 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 20°

الحرارة الصغرى: 12°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.