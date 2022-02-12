هيئة الشباب الكويتية تطلق الموسم الثاني من برنامج (المبادر المحترف)

أعلنت الهيئة العامة للشباب اليوم السبت إطلاق الموسم الثاني من برنامج (المبادر المحترف) بهدف تمكين ودعم الشباب الكويتيين في مجال ريادة الأعمال.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن هذا البرنامج المدرج ضمن الخطة الإنمائية للدولة وبرنامج العمل الحكومي يعمل على توجيه المبادرين الشباب نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وأشارت إلى أنه يهدف أيضا إلى تنويع القاعدة الإنتاجية واتاحة فرص عمل للشباب الكويتيين بالقطاع الخاص وتوفير مساحات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم بالأسواق الموسمية.

وأوضحت أن ذلك ينطلق من خلال طرح خمسة برامج تدريبية كبرامج ما قبل الاحتضان في قطاعات التكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات والصناعات الإبداعية والذكاء الصناعي والتكنولوجيا والبرمجيات الرقمية والحرفي والصناعي والمشاريع المتناهية الصغر.

وأضافت أن البرنامج تأهيلي وتدريبي مدته ثلاثة أشهر يبدأ في مارس المقبل وتديره كلية الجونكوين وكلية بوكسهل والمستقبل لحاضنات الأعمال بالشراكة مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ومركز التدريب الهندسي والخريجين بجامعة الكويت.

وأشارت الى أن البرنامج يعمل على تمكين ودعم الشباب في مجال ريادة الأعمال ومساعدتهم على التغلب على العقبات المستقبلية عند بدء مشاريعهم وإدارتها وتشجيع العمالة الوطنية للانخراط في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أنه يتضمن كذلك تدريب المشاركين على اعداد دراسة الجدوى وخطة العمل للمشروع والابتكار في تصميم المنتجات والخدمات التجارية ومهارات التفاوض والتسويق وكيفية حساب الربح والخسارة وطريقة عرض الأفكار والمشاريع على مستثمرين أو ممولين وكذلك تصنيع نموذج المنتج التجريبي.

ودعت الهيئة الشباب الكويتيين من الجنسين إلى التسجيل ببرنامج (المبادر المحترف) عبر الموقع الالكتروني لهيئة الشباب (www.youth.gov.kw).