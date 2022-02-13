العربي والكويت في “السوبر” اليوم

يقام مساء اليوم لقاء كأس السوبر لكرة القدم، المؤجل بين العربي مع الكويت على استاد جابر الدولي، والذي كان من المقرر إقامته في 17 يناير الماضي، غير أن مجلس إدارة اتحاد الكرة أجّل المواجهة، بناءً على طلب الناديين، بعد إصابة 11 لاعباً من العربي بفيروس كورونا.

ويشارك العربي في اللقاء بصفته حامل لقب دوري stc الممتاز للموسم الرياضي 2020-2021، في حين يشارك الكويت باعتباره حامل لقب كأس سمو الأمير للموسم ذاته.

وشهد العربي ارتفاعا في المستوى خلال الفترة الأخيرة، بعدما تلافى الجهاز الفني للفريق بقيادة الكرواتي أنتي ميشا الأخطاء التي وقعت في بداية الموسم، ليعود الأخضر بقوة إلى أجواء المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

ومن المؤكد، أن الحالة الفنية التي وصل إليها الأخضر ستلقي بظلالها على لقاء السوبر اليوم، كما أنها سترفع الروح المعنوية للاعبين من أجل تحقيق باكورة ألقاب الموسم الحالي.

ولعل اكتمال صفوف الفريق بعودة سيف الحشان إلى التدريبات بثت الطمأنينة في نفوس الجهاز الفني لاختيار التشكيل الأمثل، والذي لن يشهد تغييراً على تشكيل مباراته أمام التضامن في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز، إلا بعودة سلطان العنزي وعيسى وليد اللذين غابا بداعي الإيقاف.

ومن المتوقع أن يلعب العربي بتشكيل مكون من سليمان عبدالغفور لحراسة المرمى، وعيسى وليد، وطارق بن عبطة، وأحمد إبراهيم، ومحمد فريح لخط الدفاع، وعبدالله الشمالي، وسلطان العنزي، والكرواتي جوسيب لخط الوسط، والسنوسي الهادي، ووليد الشعلى، وبندر السلامة لخط الهجوم، على أن يبقى علي خلف ومحمد صولة ورقتين رابحتين في يد ميشا.

في المقابل، يشهد الكويت في الفترة الأخيرة تقديم مستويات جيدة، لكن هناك أمراً ما يعانيه الفريق وضح تماماً في مباراة اليرموك في الدوري، التي فرض الأبيض خلالها سيطرته التامة، وهاجم بلا هوادة، لكنه تعادل 1-1، وهي نتيجة محبطة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

ولأن الجهاز الفني بقيادة التونسي نبيل معلول ومساعده نادر داور يعلم من أين تؤكل الكتف، إلى جانب خبرة اللاعبين في كيفية حصد الألقاب تباعاً، فهناك رغبة جامحة في تحقيق الفوز وحصد اللقب الأول في الموسم الحالي.

ويدخل الأبيض اللقاء بصفوف متكاملة، وبتشكيل من المتوقع أن يتكون من حميد القلاف لحراسة المرمى، وسامي الصانع، وريان ماكجوان، وفهد الهاجري، ومشاري غنام لخط الدفاع، وطلال فاضل، والمهدي رحمة، وعلي حسين، وفيصل زايد لخط الوسط، وياسين الخنيسي ومبوكاني لخط الهجوم، على أن يبقى أحمد الزنكي ويوسف ناصر وديمبلي كأوراق رابحة، علماً بأن التغيير على التشكيل وارد بقوة. ويدير اللقاء الحكم الدولي، اليوناني تاسوس سيديرو بولس.

متفرقات

طرح اتحاد الكرة تذاكر المباراة على الجماهير إلكترونيا، على ألا يتخطى الحضور 30 في المئة، وفقا لقرار مجلس الوزراء، ودخول الملعب للمطعمين ضد فيروس كورونا فقط، وألغى الاتحاد الدعوات الخاصة باللقاء بعد تأجيله، ليصدر دعوات جديدة تم التنويه لها عبر موقعه الإلكتروني.

وحصل الكويت على 5 ألقاب سوبر أعوام 2010 و2015 و2016 و2017 و2020، من أصل 12 مشاركة له في البطولة، بينما حصل العربي على لقبين عامي 2008 و2012، من أصل أربعة، علما أنه أول من حصل على البطولة، والتقى العربي والكويت على لقب السوبر في مواجهتين من قبل، الأولى كانت عام 2008 وحسمها الأخضر لمصلحته 1-0، بينما فاز الأبيض بالنتيجة ذاتها عام 2020.