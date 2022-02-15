“الخدمة المدنية”: إعادة الدوام الرسمي المعتاد 7 ساعات اعتبارا من 13 مارس المقبل

أصدر ديوان الخدمة المدنية اليوم الثلاثاء التعميم رقم (4) لعام 2022 بشأن قرار مجلس الوزراء بعودة نظام الدوام الرسمي المعتاد سبع ساعات في كافة الجهات الحكومية وذلك اعتبارا من يوم الاحد 13 مارس على أن يبدأ وينتهي في ذات المواعيد التي كان معمولا بها لدى كل جهة.

وقال الديوان في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه وبحسب التعميم سيتم إعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضوريا اعتبارا من يوم الاحد 20 فبراير الجاري واحاطة كافة الجهات الحكومية بالتقيد بقرار مجلس الوزراء.

وأضاف الديوان أن التعميم يشمل إلغاء العمل بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2) بشأن تخفيض قوة العمل في الجهات الحكومية وتطبيق انظمة وساعات ومواعيد دوام مرنة وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات عن طريق الاتصال عن بعد.

وأوضح الديوان انه يتم ايضا إلغاء كافة حالات الاعفاء من العمل ولا يكون تغيب الموظف عن العمل الا في حدود ما يصرح له من اجازات مقررة قانونا الى جانب الغاء انظمة الدوام المرنة ونظام التدوير والعودة الى العمل بكامل قوة العمل الرسمية 100 بالمئة.

وذكر أن التعميم يشمل عودة العمل بنظام البصمة وفقا للمقرر قانونا في هذا الشأن واعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضوريا.

وقال الديوان إنه بحسب التعميم اعادة ساعات الدوام الرسمي المعتاد سبع ساعات في ذات المواعيد التي كان معمولا بها لدى الجهة ويرجع الى ديوان الخدمة في حالة الرغبة في تغيير هذه المواعيد مع التقيد في اي مواعيد تقترحها الجهة بعدد الساعات المقررة سبع ساعات.

وأضاف أنه يجب التقيد الكامل بقرار مجلس ديوان الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته الى جانب التقيد بالاشتراطات الصحية والاحترازية التي قررتها السلطات الصحية المختصة.