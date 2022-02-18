حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 19 فبراير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
السبت
19 فبراير 2022
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 28°
الحرارة الصغرى: 10°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6   قدم.
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