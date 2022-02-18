حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 19 فبراير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و غائم جزئيا والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 28°

الحرارة الصغرى: 10°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.