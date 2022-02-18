محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 19 فبراير 2022

18 فبراير، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
19 فبراير 2022

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 28°
الحرارة الصغرى: 10&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 &#160 قدم.

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