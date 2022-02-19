حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 20 فبراير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

تقل السحب وفرص الأمطار تدريجيا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة .



ليلاً:

مائل للبروده والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 27°

الحرارة الصغرى: 15°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.