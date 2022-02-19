حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 20 فبراير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأحد
20 فبراير 2022
حالة الطقس
نهارًا:
تقل السحب وفرص الأمطار تدريجيا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة .
ليلاً:
مائل للبروده والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 27°
الحرارة الصغرى: 15°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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