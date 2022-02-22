اختتام التمرين المشترك (تحرير 22) بين لواء التحرير الآلي/6 وقوة (سبارتن) الأمريكية

اختتم اليوم الثلاثاء التمرين المشترك بالذخيرة الحية (تحرير 22) بين القوة البرية ممثلة بلواء التحرير الآلي/6 وقوة (سبارتن) الأمريكية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان صحفي إن هذا التمرين يهدف إلى تطوير التخطيط المشترك وتوحيد المفاهيم وإجراءات الانفتاح وتنسيق النيران للأهداف المعادية علاوة على تمرير الأوامر لعمليات الإسناد الناري على المستوى التعبوي والعملياتي.

وأضافت أن ذلك من شأنه رفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية ليعود بالنفع والفهم التام للمشاركين في هذا التمرين وتعزيز التعاون العسكري المشترك مع القوات الصديقة.

وحضر ختام التمرين آمر القوة البرية اللواء الركن محمد الظفيري وآمر قوة واجب سبارتن اللواء الركن جون رودس وعدد من قيادات القوة البرية.