محليات

“الخارجية” تدعو المواطنين المتواجدين في أوكرانيا للتواصل مع سفارة الكويت في كييف

24 فبراير، 2022
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دعت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، المواطنين الكويتيين المتواجدين في أوكرانيا إلى التواصل مع سفارة دولة الكويت في كييف على هواتف الطوارئ التالية: 380636650066 + 380635030966 + 380639566664 +.

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