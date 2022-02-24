“الخارجية” تدعو المواطنين المتواجدين في أوكرانيا للتواصل مع سفارة الكويت في كييف

دعت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، المواطنين الكويتيين المتواجدين في أوكرانيا إلى التواصل مع سفارة دولة الكويت في كييف على هواتف الطوارئ التالية: 380636650066 + 380635030966 + 380639566664 +.
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