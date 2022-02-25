رسميًا.. نقل نهائي دوري الأبطال إلى باريس

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وتقرر أن تقام المباراة على ملعب "دو فرانس" يوم 28 أيار/مايو المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن منذ فترة إقامة اللقاء على ملعب جازبروم أرينا في مدينة سان بطرسبرج، إلا أنه تقرر نقل اللقاء من روسيا.

ويستضيف ملعب "دو فرانس" المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة بعد عامي 2000 و2006.

وشهدت المرة الأولى فوز ريال مدريد على فالنسيا بثلاثية دون رد، ليتوج الملكي باللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

وفي الثانية، فاز برشلونة على آرسنال بنتيجة (2-1)، لينتزع الفريق الكتالوني الكأس ذات الأذنين للمرة الثانية في تاريخه.