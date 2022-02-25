قال ممثل دولة الكويت وزير الإعلام والثقافة الدكتور حمد روح الدين إن العيد الوطني ال61 وذكرى تحرير الكويت ال31 هما مناسبتان عزيزتان لتضمنهما معاني الفخر والاعتزاز بصنيعة الأجداد والآباء وما بذلوه من تضحيات شكلت خريطة طريق على مدى تاريخ الكويت العريق ونبراسا نستضيئ به لمستقبل أجيالنا وفق رؤية طموحة.

وأضاف الدكتور روح الدين في كلمة دولة الكويت في احتفالية معرض (إكسبو دبي 2020) بالأعياد الوطنية الكويتية اليوم الجمعة “نحتفل اليوم من هذه الأرض العزيزة علينا والتي جمعت العالم من أشقاء وأصدقاء على ثراها لتتواصل العقول على مختلف مشاربها كي تتشارك في صناعة مستقبلها في محفل عالمي غير مسبوق في المنطقة”.

وذكر أن دولة الكويت لطالما حملت على عاتقها بمساعي حثيثة السلام والأمن الدوليين والمحافظة على الأرض ومن عليها لإيمانها العميق بدورها المحوري في حق الإنسان العيش بسلام حتى جاءت تسمية دولة الكويت (مركزا للعمل الإنساني) وتسمية سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه (قائدا للعمل الإنساني).

وأضاف “وهي المسيرة المستمرة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وحضرة صاحب السمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما”.

وبين أن دولة الكويت ومن خلال رؤيتها 2035 التي شكلت إطارا لأهدافها التنموية والمستقبلية كانت عنوانا رئيسيا لمشاركتها في هذه التظاهرة العالمية تحت شعار (كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة) لتعرض على العالم ثراء تاريخها العتيد والخطوات الواثقة لحاضرها ورؤيتها المستقبلية والمنفتحة على العالم دون تمييز.

ولفت إلى حرص جناح دولة الكويت الذي يقع في منطقة الاستدامة أن يقدم لزائريه الذين بلغوا أكثر من مليونين تجربة الإدراك بمختلف الحواس الخمس للانسان مراعيا مختلف الأعمار السنية دون إغفال ذوي الإعاقة بطرق تكنولوجية تفاعلية عصرية تحاكي المستقبل شملت مختلف التخصصات العلمية البشرية بغية إيصال الرسائل والأهداف المراد مشاركتها مع العالم.

وأضاف أنه “بتوجيهات ودعم من قيادتنا الرشيدة حضرنا هنا كمستضيفين وليس كمشاركين إيمانا منا بأن نجاح هذا الحدث العالمي يعد نجاحا لنا أيضا وللمنطقة”.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن تصنع من الظروف التي واكبت تنظيم هذا الحدث الاستثنائي وما صاحبه من تداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) من تحديات وصعوبات وقودا للنجاح لتثبت للعالم مجددا بأنه لا مستحيل أمام الإنسان “فهنيئا لأشقائنا ولنا نجاح هذا الحدث الاستثنائي”.

وتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لكل ما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة من “تسهيلات ورحابة صدر غير مستغربة لما جبل عليه أهلنا في الامارات من كرم الضيافة والترحيب”.

من جانبه أعرب وزير الدولة الإماراتي خليفة المرر في كلمة مماثلة عن السعادة للحضور في هذا الاحتفال المهم بالأعياد الوطنية لدولة الكويت في معرض (إكسبو دبي 2020).

وأكد الوزير المرر أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت راسخة ومتينة قائمة على الأخوة والاحترام والتضامن وما يجمع بين البلدين من تاريخ طويل وقرابة قوية وحدت رؤية البلدين.

وأضاف أنه لذلك حرص قائدا البلدين الراحلان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراهما على تثبيت أركان هذه العلاقة الأخوية والتي نستهدي بها ونسير على نهجها لنؤكد أن علاقاتنا قائمة على أسس راسخة تحفظها الأخوة الصادقة والاحترام المتبادل.

وعبر عن بالغ الاعتزاز بكون الكويت من الدول الرائدة في مجال التعليم والإعلام في المنطقة لا سيما بين دول مجلس التعاون الخليجي كما كانت أول دولة من دول المجلس تضع دستورا وتشكل برلمانا.

وقال إن التعاون بين البلدين يشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات عبر شراكات متنوعة في المجالات ذات الاهتمام المشترك كما أن التبادل التجاري في نمو متسارع بلغ نحو 251 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية ولا تزال الإمارات تعمل مع الكويت من أجل مستقبل أكثر رخاء يجمعنا جميعا.

وأكد أن حضور دولة الكويت كان مميزا على مدار مشاركاتها التاريخية في (إكسبو الدولي) منذ أول مشاركة لها في عام 1967 في مدينة (مونتريال) وقد حرصت منذ ذلك الحين على المشاركة بانتظام في المعارض العالمية والمتخصصة لافتا إلى أنه وفي كل مرة كان هناك تميز ملحوظ في شكل جناحها وأهدافه ومحتوياته ورسالتها للعالم من خلاله.

ورأى أن وجود الجناح المميز لدولة الكويت في هذا التجمع العالمي الأضخم على أرض الإمارات يحمل دلالات كثيرة إذ يعكس بكل صدق عمق العلاقات والود والتضامن بين البلدين.

وقال إن شعار (كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة) الذي استوحاه مصمم الجناح الكويتي من رمال صحراء منطقة الخليج يجسد طاقة دولة الكويت وطبيعتها والأهمية التي توليها حكومتها للاستدامة بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

وذكر أن زوار هذا الجناح سيلمسون عن قرب ما يستعرضه من إمكانات دولة استطاعت أن تمزج بين الماضي والحاضر لتشكل رؤية بعيدة المدى لمستقبلها ولذا نرى الجناح يركز أكثر على رأس المال البشري والاستثمار في الشباب على مستوى العالم لضمان مستقبل أكثر إشراقا.

وأضاف “أنا شخصيا أعتز كثيرا بالمشاركة في الأحداث والفعاليات الكويتية التي ينظمها هذا الجناح الرائع بمعرض (اكسبو دبي 2020)”.

وتقدم بهذه المناسبة بخالص التهنئة إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والحكومة الكويتية والشعب الكويتي متمنيا لسمو الأمير موفور الصحة والعافية وللكويت وشعبها دوام الرفعة والتقدم والازدهار.

ويصادف اليوم الجمعة الموافق ال25 من فبراير الذكرى ال61 للعيد الوطني لدولة الكويت وغدا السبت الذكرى ال31 ليوم التحرير.