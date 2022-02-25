محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 26 فبراير 2022

25 فبراير، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
26 فبراير 2022

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

ليلاً:
مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 42 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 27°
الحرارة الصغرى: 13&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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