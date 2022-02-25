حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 26 فبراير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 42 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 27°

الحرارة الصغرى: 13°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.