حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 10 مارس 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 08 – 45 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 34°

الحرارة الصغرى: 20°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 7 قدم.