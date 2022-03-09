محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 10 مارس 2022

9 مارس، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
10 مارس 2022

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 08 – 45 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 34°
الحرارة الصغرى: 20&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 7 &#160 قدم.

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