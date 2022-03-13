ثورة في عالم الطاقة النظيفة قادمة من سلطنة عمان

يشهد العالم حالياً تحولاً كبيراً نحو إستخدام الطاقة النظيفة والخضراء وتوصيات من دول العالم وقد تجلى ذلك في مؤتمرات المناخ الاخيره في جالاكسي 2021 مع وضع الدول التزاماً وخططاً للتحول إلى إستخدام الطاقة النظيفة خلال السنوات القادمة.

وكان من اهتمامات شركة بيتا المتكاملة العمل على هذا التحول وإحداث ثورة في إستخدام الطاقة النظيفة والتقليل من الانبعاثات الضارة في إستخدام منتج نباتي جديد يتم إضافته إلى المواد البترولية (ديزل – بترول – وقود سفن ) ويقوم بتقليل الانبعاثات الضارة بنسبه تفوق 90% بتكلفة إقتصادية بسيطة .وقد رأى مجلس إدارة شركة بيتا أن تكون باكورة زياراته للدول بزيارة إلى دوله الكويت مزامنة مع اسبوع البيئه للمشاركة وعرض المنتج ومميزاتة

وقد قوبل مجلس الإدارة متمثلاً بالسيد احمد حسن المعشني رئيس مجلس الإدارة لشركة بيتا والسيد حامد محمد سالم اليافعي الرئيس التنفيذي للشركة والمهندس محمد سالم حاردان المستشار البيئي للشركة بحفاوة كبيره على المستوى الرسمي بعناية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة معالي الدكتور محمد الفارس وكذلك أعضاء معهد الكويت للأبحاث العلمية وأعضاء هيئه البيئة وقد إنتهز مجلس إدارة شركة بيتا الفرصة لتهنئة دولة الكويت حكومهً وشعباً بالعيد الوطني المجيد وعبروا عن شكرهم وإمتنانهم بحفاوة الاستقبال والاهتمام الخاص الذي حظوا به

يذكر بأن الوفد قد شارك في مؤتمرات البيئه التي تم عقدها وقاموا بالشرح والتوضيح للمنتج و طبيعه عمله ولاقى ذلك إعجاب وإنبهار الجميع خصوصاً أن هذا المنتج وهذه الشركة إنطلقت من سلطنة عمان الشقيقة .