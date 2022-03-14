صعوبة العودة الشاملة في الفصل الدراسي الثاني

كشف عدد من المعلمين في المدارس الحكومية عن صعوبة العودة الشاملة للطلبة والغاء نظام المجموعتين في الفصل الدراسي الحالي .

وقال معلمون تحدثوا الى سبر وفضلوا عدم ذكر أسمائهم أن معظم مدارس الكويت تعاني نقصا حادا في جوانب لوجستية عدة من أهمها عمال النظافة وكذلك عدم توفر العدد الكافي من المدرسين الذي يواكب العودة الشاملة فضلا عن احتياجات الفصول الدراسية مع دخول الفصل الصيف واستعدادات وتجهيزات التكييف، وقلة عدد الطاولات والمقاعد الدراسية مع ارتفاع الكثافة الطلابية .

وفي الوقت ذاته طالب عدد من أولياء الأمور باستمرار نظام الحضور المدرسي بنظام المجموعتين في الفصل الدراسي الثاني خاصة في ظل عدم وجود باصات مدرسية والزام الأهالي بدوامهم الرسمي يوميا الأمر الذي يشكل صعوبة بالغة في الدوام اليومي لطلاب المدارس خاصة وأن فصل الصيف وشهر رمضان المبارك على الأبواب.