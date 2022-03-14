نواف الصباح نائباً لرئيس مجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً لمؤسسة البترول

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس ان مجلس الوزراء وافق اليوم الاثنين على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ نواف سعود الصباح نائبا لرئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية وتعيين أعضاء مجلس ادارة المؤسسة.

وقال الفارس الذي يرأس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان مشروع المرسوم نص على تعيين اعضاء مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية وهم: أسعد السعد ومناف الهاجري ويوسف القبندي وفاضل صفر إضافة الى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ووكيل وزارة المالية والأمين العام المساعد للشؤون القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.