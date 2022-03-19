تسجيل أقل إصابات بـ ⁧كورونا‬⁩ في 2022..ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 627143.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 426 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 622040، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99.2 في المئة.

وأضاف السند أنه لم يتم تسجل وفيات، ليبقى عدد الحالات المسجلة 2553 حالة، مبيناً ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 11 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 2550 وعدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) 55.

وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 5775، ليصبح مجموع الفحوصات 7832113، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 2.6 في المئة.