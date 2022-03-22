سمو الأمير: نبارك للشعب الكويتي هذه الثروة التي منّ الله سبحانه وتعالى علينا بها

شمل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برعايته وحضوره اليوم احتفال شركة البترول الوطنية الكويتية بمناسبة التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي وذلك بمصفاة ميناء عبدالله.

وقال سموه في كلمة عند تدشين التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي «نبارك للشعب الكويتي هذه الثروة اللي الله سبحانه وتعالى منّ علينا فيها وإن شاء الله تدوم لأبد الآبدين والشعب الكويتي.. وشكرا».

وقال سموه لدى تفضله بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية «بسم الله الرحمن الرحيم.. توكلنا على الله.. لا اله الا الله والحمد لله رب العالمين.. الله يتم على هذا الوقت ونسأله الشعب الكويتي آملين ان شاء الله تدوم دائما في سبيل الصحة والعفو والعافية ان شاء الله».

وعند مصافحة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد لوزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان ال سعود.. دار الحوار التالي: سمو ولي العهد: «ربي يسهل كل الامور كلها بركات ابونا الجميع.. جلالة الملك وبركات العيال سمو الامير محمد وسمو الامير عبدالعزيز.. هذيل عيالك». سمو امير البلاد: اسرة واحدة. سمو ولي العهد: انا اشهد.