د.عبدالكريم الكندري .. نسيج وحده

الدكتور عبدالكريم الكندري، سياسي فذ و”نسيج وحده” في التاريخ السياسي الكويتي… رجل متصالح مع نفسه وصادق معهما قبل أن يصدق مع الشعب الذي انتخبه … مواقفه المشرفة والإصلاحية تأتي بديهية بلا تكلف ولا تكسب وعن قناعة تامة ورضا.

سياسيا، نجده مقدام وسبّاق في كل موقف مشرف، وعندما يتخذ المواقف الصعبة لا ينظر للخلف ولا يجعل من تلك المواقف حسبة انتخابية أو يجعلها في ميزان انتخابي حتى يقيس النجاح والخسارة في الانتخابات القادمة.

وفي ختام القول : نحسبك يا دكتور من الصالحين الذين لا يخشون في الله لومة لائم والله حسيبك .. ونسأل الله لك الثبات في المواقف المشرفة والثبات عليها ‬

سلطان بن خميس