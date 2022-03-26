شاركت الهيئة العامة للبيئة اليوم السبت في فعالية ساعة الارض العالمية والتي تقام سنويا في ال26 من شهر مارس كل عام للحفاظ الى البيئة والمساهمة بحمايتها من التغيرات المناخية.

وقالت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة شيخة الابراهيم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الهيئة تحيي ساعة الارض سنويا في اطار مشاركة الكويت في هذه المناسبة العالمية التي تقام لمدة ساعة في الاسبوع الاخير من شهر مارس في مختلف دول العالم.

واضافت الابراهيم ان هذه المشاركة تأتي لزيادة التوعية بخطر التغير المناخي والتوعية البيئية بأضرار الغازات المنبعثة من استهلاك الكهرباء وموارد الطاقة واهمية التعامل معها بقدر من المسؤولية كون المحافظة على البيئة مسؤولية مجتمعية مشتركة ومن منطلق انها واجب وطني.

واوضحت ان مختلف الجهات والهيئات والجمعيات تشارك بهذه الفعالية عبر اطفاء الانارة والاجهزة الكهربائية التي لا حاجة لها سواء في المنزل او اي مكان لبعض الوقت للمساهمة في تخفيف الضغط على الطاقة الكهربائية ولجعل العالم مكانا افضل ولتفادي الاخطار في المستقبل.

وذكرت ان الهيئة تسعى دائما لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومن خلال تطبيق قانون حماية البيئة اخذت على عاتقها قضية الحفاظ على هذه الموارد ما يعكس التزامها بمعاهداتها الدولية وخفض الانبعاثات والغازات الدفيئة.