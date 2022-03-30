بولندا تحجز مقعدها بمونديال قطر على حساب السويد

حجز المنتخب البولندي مكانه في نهائيات كأس العالم 2022، بعد فوزه على ضيفه السويدي 2-0 مساء الثلاثاء، ضمن ملحق التصفيات الأوروبي.



وأحرز روبرت ليفاندوفسكي (49 من ركلة جزاء) وبيوتر زيلينسكي (72) هدفي بولندا.



وقاد ليفاندوفسكي، هجوم بولندا، بإسناد من الثنائي زيلينسكي وزيمانسكي، فيما جلس كريستوف بيونتيك على دكة البدلاء.



في الجهة المقابلة، جلس إبراهيموفيتش على مقاعد بدلاء السويد، بعدما غاب عن المباراة السابقة للإيقاف، حيث قاد ألكسندر إيزاك الخط الهجومي للسويد، بجانب روبن كوايسون، ومن خلفهما إميل فورسبرج.



بدأ المنتخب البولندي مسلسل الفرص في الدقيقة العاشرة، عندما رفع الظهير مات كاش كرة عرضية، قابلها ليفاندوفسكي برأسه بجانب القائم الأيسر.





ورد المنتخب السويدي بعد 3 دقائق عبر إيزاك، الذي تلقى تمريرة من فورسبرج، ليطلق تسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس تشيزني، وبعدها بلحظات جرب كوايسون حظه بتسديدة بعيدة المدى تصدى لها الحارس أيضا.



وواصلت السويد إهدارها للفرص، فجرب فورسبرج حظه في الدقيقة 19 بتسديدة أخرى من الناحية اليسرى لم تسفر عن جديد إثر تمريرة من إيزاك الذي تابع برأسه بعدها بلحظات، عرضية من فورسبرج بجانب المرمى.



وأهدرت بولندا فرصة خطيرة في الدقيقة 26، عندما ذهب محاولة كاش من منتصف منطقة الجزاء بجانب المرمى إثر تمريرة من سيباستيان زيمانسكي، وبعد دقيقتين تمكن الحارس أولسن من إبعاد محاولة المدافع البولندي يان بيدناريك القريبة.



ورفع السويدي لودويج أوجوستينسون كرة من اليسار، قابلها كوايسون برأسه بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.





ومع بداية الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب المضيف، ونفذ ليفاندوفسكي الركلة بنجاح في الدقيقة 49.



وحصل فورسبرج على تمريرة مميزة من إيزايك، ليتقدم بها داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى، ويسدد لكن الحارس تشيزني ضيق عليه الزاوية، لتخرج الكرة إلى ركنية تابعها قائد السويد فيكتور لينديلوف رأسية بجانب القائم البعيد في الدقيقة 58.



وتصدى الحارس أولسن لتسديدة في الزاوية العليا لمرماه من البولندي جاكوب مودير إثر تمريرة من ليفاندوفسكي في الدقيق 63.





ودخل كل من ماتياس سفينبرج وأنتوني إيلانجا إلى تشكيلة السويد، والثاني تلقى تمريرة ديان كولوسيفسكي ليسدد من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس تشيزني كان له بالمرصاد.



وتمكن بيوتر زيلينسكي من إضافة الهدف الثاني لبولندا في الدقيقة 72، عندما انفرد من الناحية اليمنى، قبل أن يسدد في الزاوية القريبة للمرمى.



وأنقذ الحارس أولسن مرمى السويد من هدف ثالث في الدقيقة 75، عندما تصدى لرأسية يان بيدناريك، قبل أن يعود مجددا ويبعد رأسية من ليفاندوفسكي بعدها بلحظات.



ودخل إبراهيموفيتش في الدقائق الـ10 الأخيرة، دون أن يحدث فارقا، وأهدر ليفاندوفسكي انفرادا في الدقيقة الأخيرة.