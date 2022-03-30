فريق من “السكنية” يتفقد أكبر مصانع الحديد المحلية

قام فريق من المؤسسة العامة للرعاية السكنية برئاسة نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات أمينة العوضي وضم عدد من المهندسات والمهندسين من مختلف الإدارات الفنية داخل المؤسسة بجولة ميدانية على احد اكبر المصانع المحلية المتخصصة في صناعة الحديد المسلح.

وهدفت الزيارة الى الاطلاع على مراحل انتاج الحديد المسلح والاستفادة من آخر التقنيات الداخلة في تصنيعه، لاسيما ان الحديد المسلح يعتبر العنصر الأساسي الداخل في الخرسانة المستخدمة في المشاريع الإسكانية التي تشرف المؤسسة على تنفيذها، إذ تحرص المؤسسة على استخدام احدث التقنيات والمواد في البناء علاوة على متابعة أداء وجودة المصانع التي تتعامل معها المؤسسة في توريد مواد البناء اللازمة.

تجدر الإشارة الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعطي الأولوية والأفضلية السعرية للمنتجات المحلية عملا بالتشريعات الصادرة بهذا الشأن.