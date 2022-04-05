هيئة الغذاء عن وجود سالمونيلا في شوكولاتة كيندر: جميع المنتجات الغذائية تخضع للفحص المخبري

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أن جميع المنتجات الغذائية بما فيها المنتج المذكور في التحذير الأوروبي، تخضع للفحص المخبري للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمي ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة قبل التصريح بصلاحيتها للبيع.

وأضافت الهيئة في بيان أنها قامت بالتواصل الفوري من خلال نقطة الاتصال الخاصة في الطوارئ لدولة الكويت التابعة لشبكة الدولية لمسؤولي سلامة الأغذية INFOSAN، التي تقوم حاليا بعمل تحقيق في الحادثة لتزويدنا في آخر المعلومات والتطورات.

وأهابت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالجميع تحري الدقة في نشر الأخبار والمعلومات، والحرص على الحصول عليها من المصادر الرسمية.