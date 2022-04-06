ليفربول يكسر عناد بنفيكا بثلاثية خارج الديار

اقترب ليفربول من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه 3-1 على مضيفه بنفيكا، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية.

ثلاثية الريدز حملت توقيع إبراهيما كوناتي وساديو ماني ولويس دياز في الدقائق 17 و34 و87.

وأحرز داروين نونيز، هدف بنفيكا في الدقيقة 49، علمًا بأن لقاء الإياب سيقام الأربعاء المقبل على ملعب أنفيلد.

وأشرك مدرب ليفربول، يورجن كلوب، تشكيلة قوية بخطة (4-3-3)، حيث وقف كوناتي بجانب فان دايك في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين أرنولد وأندي روبرتسون.

وأدى فابينيو دور لاعب الارتكاز، فيما تحرك أمامه تياجو ألكانتارا ونابي كيتا، خلف ثلاثي الهجوم محمد صلاح ولويس دياز وماني.

ولجأ بنفيكا إلى طريقة اللعب (4-4-2) وتكون الخط الخلفي من جيلبرتو ونيكولاس أوتاميندي ويان فيرتونخن وأليس جريمالدو.

وتواجد على الجناحين، رافا سيلفا وإيفرتون، فيما تمركز الثنائي جوليان فيجل وعادل تاعرابت في وسط الملعب، وتعاون جونكالو راموس مع داروين نونيز في الهجوم.

أول فرصة خطيرة في اللقاء، جاءت في الدقيقة الرابعة، عندما أطاح ماني، بالكرة فوق المرمى، إثر عرضية من روبرتسون.

ومرر ماني في الدقيقة التاسعة، كرة جميلة بكعب قدمه إلى صلاح، الذي لحق بها، قبل أن يسدد بجانب القائم القريب.





وتألق الحارس فلاتشوديموس، في التصدي لمحاولة خطيرة من كيتا، إثر تمريرة من صلاح في الدقيقة 12.

وتمكن ليفربول من افتتاح التسجيل في الدقيقة 17، عندما نفذ روبرتسون ركلة ركنية، قابلها كوناتي مركزة في الشباك.

وكاد ليفربول أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 19، عندما هرب ماني من جيلبرتو، قبل أن يرفع كرة على رأس كيتا الذي سددها ضعيفة.

ومرر نونيز الكرة برأسه إلى الجناح إيفرتون الذي تقدم بها في الناحية اليسرى، قبل أن يسدد في الشباك الجانبية من الخارج في الدقيقة 23.

واستطاع ليفربول، تعزيز تقدمه في الدقيقة 34، عندما رفع أرنولد، كرة ضرب بها دفاع بنفيكا، لتصل إلى دياز الذي مررها إلى ماني الذي وضع الكرة داخل المرمى.

وانطلق دياز بالكرة من الناحية اليسرى، وراوغ قبل أن يطلق تسديدة بيمينه مرت بجانب القائم القريب في الدقيقة 38.

وأهدر ليفربول، فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 45، عندما أرسل أرنولد، كرة طويلة نحو صلاح الذي تابعها في مكان وقوف الحارس.

وبعد 4 دقائق على مرور الشوط الثاني، تمكن صاحب الأرض من تقليص النتيجة، عندما مرر رافا سيلفا، عرضية، فشل كوناتي في إبعادها، لتصل إلى نونيز الذي سددها في الشباك.





وتحسن أداء الفريق البرتغالي بعد الهدف، ووجه رافا سيلفا، كرة جديدة، ذهبت إلى نونيز الذي سددها فوق المرمى في الدقيقة 55.

وأبعد حارس ليفربول أليسون بيكر، فرصة لأصحاب الأرض في الدقيقة 60، عندما تصدى لمحاولة إيفرتون.

وأجرى ليفربول 3 تبديلات دفعة واحدة، وخرج صلاح وماني وتياجو، ودخل جوتا وفيرمينو وهندرسون.

ورفض الحكم، منح ركلة جزاء لبنفيكا في الدقيقة 66، بعد لعبة مشتركة بين نونيز وفيرجيل فان دايك.

وأراد ليفربول، الحفاظ على تقدمه مما أدى إلى انخفاض وتيرة اللعب، ومرر جوتا، عرضية من اليمين، قابلها دياز بجانب القائم في الدقيقة 80.

لكن دياز ترك بصمته بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 87، عندما تلقى تمريرة من كيتا، ليراوغ الحارس قبل أن يضع الكرة في المرمى، لتنتهي المباراة بفوز الريدز 3-1.





