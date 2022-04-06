“الائتمان” يضيف “طلب الاستملاك” إلى “سهل”

أعلن الناطق الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن إضافة خدمة جديدة باتت متاحة للمواطنين عبر التطبيق من قبل بنك الائتمان الكويتي‬⁩ وهي خدمة (طلب استملاك).

وأوضح كاظم أن هذه الخدمة الالكترونية الجديدة باتت متاحة فعلياً للمواطنين من خلال قائمة خدمات بنك الائتمان الكويتي داخل التطبيق ويستلزم فقط من أجل التقديم على (طلب استملاك) تسجيل الرقم المتسلسل للبطاقة المدنية علاوة على إرفاق نسخة من الكتاب الموجه من المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى التسجيل العقاري على أن يكون بصيغة ملف (PDF).

وأثنى كاظم على الجهود الدؤوبة من بنك الائتمان الكويتي في شأن عملية طرح و تحديث وتطوير خدماته الإلكترونية من خلال تطبيق الخدمات الالكترونية الحكومية (سهل)، بما يتناسب مع تطلعات المواطنين ويعزز من قدرة مستخدمي التطبيق على إنجاز معاملاتهم الحكومية لدى البنك بسرعة و سهولة.